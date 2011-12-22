-Almanya Cumhurbaşkanı Wulff özür diledi BERLİN (A.A) - 22.12.2011 - İşadamı Egon Geerkens'in eşi Edith Geerkens'ten 500 bin avro kredi aldığını Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı olduğu dönemde eyalet meclisinde söylemediği ve tatillerini işadamlarının villalarında geçirdiği için baskı altına giren Cumhurbaşkanı Christian Wulff, yarattığı karmaşadan dolayı özür diledi. Wulff, bugün Berlin'de yaptığı açıklamada, hakkındaki tüm iddiaları ciddiye aldığını ve bu nedenle kendisine yöneltilen 250'den fazla soruyu yanıtladığını belirterek, görevini en iyi şekilde sürdürmek istediğini, bunun için de vatandaşların güvenini istediğini söyledi. Arkadaşlarıyla olan özel ilişkilerinin hiçbir zaman görevini etkilemediğini ifade eden Wulff, cumhurbaşkanlığı sözcüsü Olaf Glaeseker'in de görevinden alındığını kaydetti.