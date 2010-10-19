-ALMANYA CUMHURBAŞKANI WULFF ANKARA'DA ANKARA (A.A) - 18.10.2010 - Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere eşi Bettina Wulff ile Ankara'ya geldi. Wulff'u, Esenboğa Havalimanı'nda Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ankara Valisi Alaattin Yüksel karşıladı. Almanya'dan Türkiye'ye 10 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı seviyesindeki ilk resmi ziyareti gerçekleştiren Wulff'a, Federal Meclis milletvekilleri ve Alman iş dünyasının önde gelen temsilcileri eşlik ediyor. Wulff, yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ile görüşecek ve TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek. Konuk Cumhurbaşkanı Wulff, çarşamba günü Cumhurbaşkanı Gül'le Kayseri'ye gidecek. Türk-Alman Ekonomi Forumu'nda konuşacak olan Wulff daha sonra, Göreme, Adana, Tarsus'u ziyaret edip İstanbul'a geçecek. Wulff, İstanbul'daki temaslarının ardından 22 Ekim Cuma günü Türkiye'den ayrılacak.