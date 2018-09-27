Almanya Cumhurbaşkanı: Türkiye ile ilişkilerde normalleşmeden uzağız

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yaptığı devlet ziyaretinin ikili ilişkilerde "normalleşme” anlamına gelmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Steinmeier, Alman Yazı İşleri Ağı'na (Redaktionsnetzwerk Deutschland) bağlı gazetelere verdiği mülakatta, "Bu ziyaret normalleşmenin bir ifadesi değil. Bundan çok uzağız. Ama bu ziyaret bir başlangıç olabilir” şeklinde konuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma sabahı Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanacak, akşam da Erdoğan onuruna bir yemek verilecek.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye'de hukuk devleti ilkeleri açısından görünür adımların atılmasını istedi. Steinmeier, "2016'daki darbe girişmi ile yaşanan travmanın ardından hukuk devleti ilkeleri yaklaşımına dönülmesini beklentisi içindeyiz. Medya, yargı ve sendikalar üzerindeki baskıyı kabul edemeyiz” dedi. Alman Cumhurbaşkanı, ancak bu alanlardaki iyileşmenin ardından, Türkiye'nin yeniden Avrupa Birliği ile sıkı ilişkiler kurmayı ümit edebileceğini söyledi.

Steinmeier tutuklu Almanları gündeme getirecek

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Erdoğan ile yapacağı görüşmede, Türkiye'de tutuklanan Alman gazetecilerin, diğer medya çalışanlarının ve tutuklu Alman vatandaşlarının durumunu da gündeme getireceğini söyledi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, halen beş Alman vatandaşı Türkiye'de tutuklu bulunuyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet ziyaretine yönelik eleştirileri de anlayışla karşıladığını belirten Steinmeier, "Barışçıl gösteriler, Almanya'daki toplanma özgürlüğünün bir ifadesidir. Ancak Türkiye gibi ilişkilerimizin gerildiği bir ülke ile artık konuşmazsak, bunun kimseye yararı olmaz” dedi.

Alman meclisinde Türkiye tartışıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Alman meclisinde de Türkiye gündemdeydi. Meclisin Perşembe günü yapılan oturumunda muhalefet partilerinin Türkiye’ye ilişkin sunduğu önergeler tartışıldı. Alman meclisinde grubu olan bütün siyasi partilerin milletvekilleri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın izlediği siyaseti eleştirdi. Oturumda söz alan milletvekilleri, Türkiye'de siyasi suçlamalarla tutuklananların serbest bırakılmasını istedi.

Koalisyon partilerinden Türkiye'ye eleştiri

Koalisyon ortaklarından Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) adına konuşan Andreas Nick, "milletvekillerinin yeri parlamentodur, cezaevi değil” dedi. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Nick, Türkiye'de milletvekilleri ve gazetecilerin tutuklanması ile basın ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Bu durumda Alman hükümetinin "çifte strateji” izlemesi gerektiğini belirten Nick, bir yandan Türkiye'deki insan hakları ihlalleri ve hukuk devleti ilkelerine ilişkin sıkıntılar konusunda açık bir tavır alınması diğer yandan da Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Alman meclisinin CDU'lu üyesi Jürgen Hardt da, Türkiye'de siyasi suçlamalarla tutuklananların serbest bırakılmasını istedi. Erdoğan'ın ziyaretinin Türk-Alman ilişkilerinde bir dönüm noktası olabileceğini belirten Hardt, "bunun anahtarının Erdoğan'da olduğunu” ifade etti. Türkiye'nin "Avrupa'nın değerlerine” geri dönmesi gerektiğini belirten Hardt, bunların "yargının bağımsızlığı, çoğulculuk, bireysel özgürlükler ve medyanın özgürlüğü” olduğu söyledi. Hardt, "demokratik ve özgür bir Türkiye” ile işbirliğine hazır olduklarına işaret etti.

Koalisyon ortaklarından Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Frank Schwabe de, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilişkilerin yumuşamasını istiyorsanız, demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları kurallarına uyun” çağrısında bulundu.

Muhalefetten eleştiri

Oturumda konuşan muhalefet partilerinden milletvekilleri de Türkiye'de izlenen siyaseti eleştirdi. Hür Demokrat Parti (FDP) grubu adına konuşan Alexander Graf Lambsdorff, Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Bu insanları serbest bırakın, Türkiye'de özgürce tartışmaya tekrar izin verin” dedi.

dpa,rtr,epd/JD,EC

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