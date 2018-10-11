Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Atina ziyareti

Io Chokona / Atina, 11 Ekim (DHA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve eşi Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un daveti üzerine Atina’yı ziyaret ediyor.

Meçhul Asker anıtına çelenk sunan Steinmeier, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos tarafından Cumhurbaşkanlık Konağında resmî törenle karşılandı.

Steinmeier, öğle saatlerinde Maksimu Konağında Başbakan Aleksis Çipras ile görüştükten sonra, “Avrupa’nın geleceği ve Gençler” konulu foruma katılacak, daha sonra da Atina Hukuk Fakültesi’nden kendisine fahri doktora unvanı sunulacak.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve eşi yarın öğleden sonra Atina’dan ayrılacak.