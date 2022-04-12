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Dünya

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Ukrayna hükümeti, Kiev'i ziyaret etmemi istemedi

Ukraynalı bir diplomat, Steinmeier'i Rusya'yla yakın olmakla 'suçladı'

12 Nisan 2022 20:39

Dayanışma için Ukrayna'ya gitmek istediğini dile getiren Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kiev'de istemediğini belirtti. Ukraynalı bir diplomat, Steinmeier'i Rusya'yla yakın olmakla 'suçladı'.

Polonya'yı ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, başkent Varşova'da açıklamalarda bulundu.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda'nın “Ukrayna ile ortak Avrupa dayanışmasının güçlü bir işaretini vermek için Baltık ülkelerinin devlet başkanlarıyla birlikte Kiev'e gitmeyi teklif ettiğini” aktaran Steinmeier, Ukrayna'yla dayanışma için Kiev'e gitmek istediğini belirtti.

"Kabul etmeliyim ki, bunu Kiev de istemedi"

Ukrayna'nın ziyaretini istemediğini söyleyen Steinmeier, “Bunun için hazırdım. Ama açıkçası, kabul etmeliyim ki, bunu Kiev de istemedi” diye konuştu.

Alman Bild gazetesi de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Kiev'i ziyaret talebine ret cevabını verdiğini yazdı.

Haberde ayrıca Ukraynalı bir diplomatın konuya ilişkin, “Hepimiz Steinmeier'in Rusya ile yakın bağlarını biliyoruz. Şu anda Kiev'de hoş karşılanmıyor. Bunun değişip değişmeyeceğini göreceğiz” sözlerine yer verildi.

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