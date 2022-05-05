Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’yle telefonda görüştü

Kiev’e yapmak istediği ziyaret engellenen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yle telefonda görüştü.

Ukrayna ile Almanya arasında Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter-Steinmer’in Kiev ziyaretinin istenmemesi ile başlayan diplomatik gerginlik, iki ülke liderinin bugün yaptığı telefon görüşmesi ile yumuşama evresine girdi.

Karar'ın haberine göre Steinmeier, Zelenskiy'le yaklaşık 45 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptı. Alman Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada görüşmeyle geçmişteki yanılgıların giderildiği belirtildi.

Açıklamada Cumhurbaşkanı Steinmeier’in Zelenski’ye “Ukrayna halkının Rus saldırganlığına karşı gösterdiği cesur mücadele için saygı, dayanışma ve desteklerini sunduğu“ bildirildi. Her iki liderin de görüşmeyi çok önemli ve çok iyi olarak nitelendirdiği bildirilirken, iletişimde kalma kararı verildi.

Steinmeier, Kiev'e davet edildi

Zelenski bu görüşmede hem Cumhurbaşkanı Steinmeier hem de Federal Hükümeti Kiev’e davet etti. Steinmeir Nisan ayında Kiev’e gitmek istemiş ancak bu ziyaret Ukrayna tarafından istenmemişti.

Federal Almanya Başbakanı Olaf Scholz da bu gerekçeyle Ukrayna’ya ziyaret etmeyeceğini açıklamıştı. Scholz bu konuda “Almanya Cumhurbaşkanı’nın davetinin iptal edilmesi bir problem. Bu hala ortada duruyor“ şeklinde konuşmuştu.

Son olarak ana muhalefet lideri Friedrich Merz Kiev’e gitmiş ve Zelenski’yle görüşmüştü.