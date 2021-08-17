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Dünya

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler Batı için utanç verici

"Sorumluluğunu paylaştığımız bir insani kriz yaşanıyor"

17 Ağustos 2021 15:07

T24 Dış Haberler

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Taliban'ın ele geçirdiği Kabil'den kaçmaya çalışan insanların görüntülerinin Batı ülkeleri için utanç verici olduğunu söyledi.

Afganistan'daki Batı destekli hükümetin çökmesinin ardından konuşan Steinmeier, "Bizim de sorumluluğu paylaştığımız bir insanlık krizi yaşıyoruz" dedi.

Bellevue Sarayı'nda bir açıklama yapan Steinmeier, "Kabil Havalimanı'ndan çekilen acı dolu fotoğraflar siyasi Batı'yı utandırıyor" ifadelerini kullandı.

Steinmeier, "Şimdi yaptıkları ve destekleri için borçlu olduğumuz insanların yanında durmalıyız" diye konuştu.

Afganistan'da savaş boyunca ABD'den sonra en çok yabancı asker bulunduran NATO gücü olan Almanya, Alman-Afgan çifte vatandaşları, aktivistleri, avukatları ve yabancı güçlerle iş birliği yapanları tahliye etmek istediklerini belirtmişti. Ancak Almanya hava kuvvetlerine ait ilk uçak ülkeden yalnızca 7 kişiyi tahliye etti.

almanyakabilhavalimanı
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