Almanya Cumhurbaşkanı: Müslümanlar ülkemizin bir parçası



Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Gençlik İslam Konferansı üyelerini kabul etti. Gauck, Müslümanların inançları ve kültürleri ile Almanya’nın bugün ve gelecekte bir parçası olduğunu söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Cuma günü Berlin'deki Bellevue Sarayı’nda Gençlik İslam Konferansı üyelerini kabul etti. Almanya’da yaşayan yaklaşık dört milyon Müslüman’ın üçüncü büyük dinî grubu oluşturduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Gauck, Müslümanların inançları ve kültürleri ile bugün de gelecekte de bu ülkenin bir parçası olduklarını vurguladı.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Gauck, Gençlik İslam Konferansı’nın 40 temsilcisine hitaben yaptığı konuşmada, Almanya’da farklı din ve kültürel kökenlere sahip insanların bir arada yaşadığını belirterek, bunun toplumu değiştirdiğini söyledi. Gauck, bu çokkültürlülüğün sunduğu fırsatların yanı sıra getirdiği zorlukların da açıkça konuşulması gerektiğini belirtti. Bu çerçevede toplumda var olan önyargılara karşı konulması gerektiğini ifade eden Gauck, Gençlik İslam Konferansı’nın önyargılardan uzak ve karşılıklı saygıya dayanan diyalog için iyi bir platform sunduğunu sözlerine ekledi.

'Çeşitlilik gençler için normal'

Yaşı 17 ile 25 arasında değişen Gençlik İslam Konferansı üyeleri adına bir konuşma yapan Tutku Güleryüz ise Almanya’nın değiştiğini kabul etmekte ve Almanya’yı bir göç ülkesi olarak tanımlamakta zorlananların olduğunu söyledi. Almanya’nın bir göç ülkesi olması gerçeğinin bazıları tarafından tehdit olarak algılandığını belirten Güleryüz, ancak birlikte büyüyen bir çok gencin artık bu kültürel çeşitliliği normal karşıladığını vurguladı.

Özellikle siyasilere seslenen Güleryüz, “özellikle son zamanlarda İslam, Müslümanlar ve Almanya kelimelerinin doğallıkla yan yana gelmesinin tedirginlik yarattığını fark ediyoruz. Bu tedirginliği sadece toplumda değil, siyasetin en yüksek kademelerinde de hissediyoruz. Almanya’da hep birlikte yeni bir 'biz hissi' oluşturalım” şeklinde konuştu.

Gençlik İslam Konferansı

Berlinli öğrenci Güleryüz, Cuma ve Cumartesi günü toplanan Gençlik İslam Konferansı’nda, Almanya’da eylül ayında yapılacak parlamento seçimlerinin ardından, devletin Müslüman vatandaşlarıyla diyalogunun nasıl olması gerektiğini tartışacaklarını söyledi. Basına kapalı olacak toplantılara, gençlerin yanı sıra milletvekilleri ve Müslüman örgütlerin temsilcileri katılacak.

Essen merkezli Mercator Vakfı ile Berlin Humboldt Üniversitesi’nin ortak projesi olan Gençlik İslam Konferansı üçüncü kez toplandı. Mercator Vakfı Müdürü Prof. Dr. Bernhard Lorentz, bu proje ile hedeflerinin göçmen kökenli olan ve olmayan gençlerin bir araya gelerek, Almanya’da İslam ve Müslümanların rolünü tartışması olduğunu belirtti. Lorentz, Gençlik İslam Konferansı ile ayrıca İslam’ın Alman kültürünün ve “biz hissinin” bir parçası olduğunu ortaya koymak istediklerini söyledi.

Gençler bu hafta sonu yapacakları tartışmalardan çıkacak sonucu Alman İslam Konferansı’na iletecek. Almanya İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich başkanlığındaki Alman İslam Konferansı’nın bahar aylarında toplanması bekleniyor.