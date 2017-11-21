Almanya Cumhurbaşkanı krize çözüm arıyor

Almanya'da Hristiyan Demokratlar, Hür Demokratlar ve Yeşiller arasındaki koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasıyla başlayan siyasi kriz sürüyor. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier parti liderleriyle yapacağı görüşmeler öncesinde "Görülebilir bir zaman içinde bir hükümet kuruluşunu mümkün kılmak için herkesin müzakereye açık olmasını bekliyorum” dedi.

Steinmeier bugün Bellevue Sarayı'nda önce Yeşiller Partisi'nin eş başkanları Simone Peter ve Cem Özdemir'i ağırlayacak. Cumhurbaşkanı ardından da müzakerelerden çekilen Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner ile görüşerek masaya dönüş imkanı olup olmadığını araştıracak. Partilerin renklerinin isimleriyle anılan Jamaika koalisyonunun kurulma imkanının olmadığı kesinleşirse erken seçim gündeme gelecek.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili siyasetçi Armin Schuster üçlü koalisyon müzakerelerine yeniden dönülmesi gerektiğini söyledi. Heilbronner Stimme gazetesine konuşan Schuster "Erken seçim masraflı bir bekleme döngüsü ve sonra da aynı sonuçların çıkması dışında bir şey sağlamaz. Kısa bir aranın ardından Jamaika müzakerelerinin yeniden başlamasını ümit ediyorum” diye konuştu. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Sekreteri Andreas Scheuer ise SPD'nin "toptan ret” tutumunun ülke açısından iyi olmadığını söyledi. Scheuer hemen erken seçim çağrısı yapmak yerine eldeki tüm imkanların iyice araştırılması gerektiğini söyledi.

SPD taraftarları da büyük koalisyona sıcak bakmıyor

Seçimlerden ikinci parti olarak çıkan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise CDU/CSU ile büyük koalisyon kurmama konusundaki tutumunu sürdürüyor. SPD Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Karl Lauterbach büyük koalisyon halinde "sağ kanadı güçlü hale getirme” tehlikesi olduğuna dikkat çekti. Partinin genel başkanı Martin Schulz da ARD televizyonunda yaptığı açıklamada tutumlarını sürdüreceklerini açıkladı. Schulz çarşamba günü Steinmeier ile bir araya gelecek.

Yeni yapılan bir ankete göre SPD taraftarlarının çoğunluğu da Schulz'un tutumunu destekliyor. CIVEY enstitüsünün yaptığı ankete göre sadece yüzde 18'lik bir kesim yeniden büyük koalisyona gidilmesini savunuyor. Yüzde 40'lık bir kesim ise erken seçimden yana.

Forsa araştırma şirketinin yaptığı ve sonuçları RTL televizyonunda yer alan kamuoyu yoklamasına göre ise seçmenin tercihi 24 Eylül'den bu yana çok değişmedi. Sadece Yeşiller partisinin oy oranını artırdığı görülüyor.

Forsa anketine göre yapılacak yeni bir seçimde Hristiyan Demokratlar (CDU/CSU) yüzde 31, SPD yüzde 21, AfD yüzde 12, Yeşiller yüzde 12, FDP yüzde 10, Sol Parti yüzde 9 oranında oy alıyor. 24 Eylül'deki federal meclis seçiminde CDU/CSU yüzde 32,9, SPD yüzde 20,5, AfD yüzde 12,6, FDP yüzde 10,7, Sol Parti yüzde 9,2, Yeşiller yüzde 8,9 oranında oy almıştı.

Reuters/dpa/EC/HS

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