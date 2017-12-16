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Dünya

Almanya Cumhurbaşkanı: İsrail bayrağı yakılması beni utandırdı

Steinmeier, antisemitizmle mücadele çağrısında bulundu

16 Aralık 2017 13:23

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ABD'nin Kudüs kararı sonrası Berlin'de düzenlenen gösterilerde İsrail bayrağının yakılmasını kınayarak, antisemitizmle mücadele çağrısında bulundu.

DW Türkçe'nin aktardığına göre İsrail’in kuruluşunun 70. yıldönümü dolayısıyla Berlin'de düzenlenen törende konuşan Steinmeier,  antisemitizmin Almanya’da bile aşılamadığını belirterek, antisemitizmin 'korkunç yüzünü farklı şekillerde gösterdiğini' ifade etti.

Geçen hafta sonu Arap gruplar tarafından Berlin’de düzenlenen gösteride İsrail bayrağı yakılmış ve Yahudi düşmanlığı içeren sloganlar atılmıştı. Steinmeier, İsrail bayrağının yakılmasının kendisini 'üzdüğünü ve utandırdığını' söyledi.

Almanya’nın İsrail konusundaki tarihi sorumluluğunu hatırlatan Steinmeier, ne İkinci Dünya Savaşı sonrasında doğanlar ne de Almanya'ya göçmen olarak gelenler için bu sorumluluğun sona erdiğini belirtti. Steinmeier, bu sorumluluğun Almanya’da yaşayan ve yaşamak isteyen herkes için geçerli olduğuna işaret etti.

Steinmeier, perşembe günü İsrailli mevkidaşı Reuven Rivlin ile yaptığı telefon görüşmesinde de bayrak yakılmasını kınayarak, bu tür antisemist eylemleri gerçekleştirenlere cezai işlem uygulanacağını ifade etmişti.

İsrail'in Berlin Büyükelçisi Jeremy Issacharoff da Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Kudüs konusundaki tutumunu eleştirmiş ve uğradığı hayal kırıklığını dile getirmişti. Berlin'de düzenlenen İsrail karşıtı gösterilere de değinen Büyükelçi Issacharoff, Almanya'daki protestolarda bayrak yakılmasının yasaklanmasını talep etmişti.

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