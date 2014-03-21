T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya Cumhurbaşkanı Gauck'tan bir ilk

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, çeşitli kentlerde düzenlenen Nevruz kutlamalarına katılıyor.

21 Mart 2014 12:01


Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck bugün Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun (AABF) başkent Berlin’de düzenleyeceği Nevruz kutlamasına katılacak. Kutlama, Berlin'deki Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi'nde yapılacak.

Almanya'da yaşayan Kürtlerin de yarın Düsseldorf'ta Nevroz'u yürüyüş ve mitinglerle kutlayacağı bildirildi. Düsseldorf'taki Nevroz kutlamalarının "Avrupa Barış ve Demokrasi Meclisi" (ABDEM) isimli kuruluş tarafından düzenlendiği kaydedildi.

Kısaca Nevruz ya da Newroz olarak anılan Nevruz Bayramı Orta Asya'dan Ortadoğu'ya birçok halk tarafından "bahar bayramı" olarak kutlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim GauckNevruzCumhurbaşkanı Joachim GauckAlmanya Alevi Birlikleri FederasyonuBerlinBerlin Alevi Kültür MerkeziCemeviKürtlerinDüsseldorf NevrozNevrozBarışDemokrasi Meclisi34;NewrozNevruz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24