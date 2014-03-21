Almanya Cumhurbaşkanı Gauck'tan bir ilk



Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck bugün Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun (AABF) başkent Berlin’de düzenleyeceği Nevruz kutlamasına katılacak. Kutlama, Berlin'deki Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi'nde yapılacak.

Almanya'da yaşayan Kürtlerin de yarın Düsseldorf'ta Nevroz'u yürüyüş ve mitinglerle kutlayacağı bildirildi. Düsseldorf'taki Nevroz kutlamalarının "Avrupa Barış ve Demokrasi Meclisi" (ABDEM) isimli kuruluş tarafından düzenlendiği kaydedildi.

Kısaca Nevruz ya da Newroz olarak anılan Nevruz Bayramı Orta Asya'dan Ortadoğu'ya birçok halk tarafından "bahar bayramı" olarak kutlanıyor.