Almanya Cumhurbaşkanı Gauck Washington yolcusu



Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'a ABD ziyaretinde hayat arkadaşı Daniela Schadt eşlik ediyor.

Gauck, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Barack Obama ile bir araya gelecek. Almanya'nın birleşmesinin yıldönümü nedeniyle Washington'daki Alman Büyükelçiliği'nde düzenlenen kutlama törenine katılacak.

Gauck, Washington'ın ardından geçeceği Philadelphia'daki Pennsylvania Üniversitesi'nde bir konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Konutu'ndan yapılan açıklamada, "Gauck'un ABD temasları sırasında yürüteceği temasların odağında Atlantik aşırı ilişkiler, ortak siyasi ve ekonomik hedefler ile ortak değerlerin ele alınacağı" belirtildi.