T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya Cumhurbaşkanı Gauck Washington yolcusu

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, 3 günlük resmi bir ziyaret için ABD'ye gidiyor.

05 Ekim 2015 14:28


Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'a ABD ziyaretinde hayat arkadaşı Daniela Schadt eşlik ediyor.

Gauck, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Barack Obama ile bir araya gelecek. Almanya'nın birleşmesinin yıldönümü nedeniyle Washington'daki Alman Büyükelçiliği'nde düzenlenen kutlama törenine katılacak.

Gauck, Washington'ın ardından geçeceği Philadelphia'daki Pennsylvania Üniversitesi'nde bir konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Konutu'ndan yapılan açıklamada, "Gauck'un ABD temasları sırasında yürüteceği temasların odağında Atlantik aşırı ilişkiler, ortak siyasi ve ekonomik hedefler ile ortak değerlerin ele alınacağı" belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim GauckABDJoachim Gauck ABDDaniela SchadtBeyaz Saray ABD Başkanı Barack ObamaWashington Alman BüyükelçiliğiWashingtonPhiladelphia PennsylvaniaKonutuAtlantikDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24