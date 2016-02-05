Almanya Cumhurbaşkanı Gauck kısıtlamalara anlayış gösterdi



Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Batı Almanya Radyo Televizyonu'na (WDR) bağlı bir radyoya verdiği demeçte, hükümetin sığınmacı akınını kontrol altına almak amacıyla aldığı son kararlar hakkındaki görüşlerini açıkladı.

Hükümetin bu hafta içinde açıkladığı yeni paket bir dizi kısıtlama içeriyor. "Geçici koruma" statüsündeki sığınmacıların yakın aile fertlerini yanlarına almak için Almanya'ya iltica başvurusu tarihinden itibaren iki yıl beklemesi gerekecek.

'Tekne doldu' diye çığıran kolektif kimlik

Kısıtlamalara anlayış gösteren Cumhurbaşkanı Gauck, şöyle konuştu: "Eğer toplumun çoğunluğunda dayanışma duyguları kaybolup, sürekli 'Tekne doldu!' diye çığıran bir kolektif kimlik geliştiyse, o zaman yalnızca siyasi değil moral bakımından da bir sorun var demektir. Mümkün olduğunca çok kişiye yardım etmek isteniyorsa, herkese yardım sunulamayacağı gerçeğini kabul etmeli. Sığınmacı kabulü konusunda olayın tüm boyutlarını dikkate alan bir tartışmanın yürütülmesi gerektiği belli oluyor. Bir yandan yardımsever davranırken, diğer yandan mevcut kaygıları dikkate almak mümkün."

'Akının altında kalmayız'

Sığınmacıların yakın aile fertlerini yanlarına almak için beklemek zorunda kalmaları kararının kendisini irkilttiğini belirten Gauck, siyasetçilerin sözkonusu kararı halkı yatıştırmak amacıyla aldığına dikkat çekti. Gauck, kararla, "İcra edebilecek durumdayız. Sınırlarımızı kapatmadan bazı adımlar atıyoruz. Ama akının altında kalmayız" mesajının verilmek istendiğini kaydetti.

Demokratların argümanları

Cumhurbaşkanı Gauck, yabancı karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisine ilişkin tartışmaya da değindi. Bazı büyük partilerin temsilcileri AfD ile aynı talkşova çıkmak istemiyor. Gauck, "Demokratlar hangi değerleri temsil ettiklerini yeniden anımsamalı. Onları köşeye sıkıştıracak argümanları ortaya çıkarıp bulmalı. Her türlü propaganda ve popülizm karşısında abartılı korkulara yer yok" görüşünü dile getirdi.

Ceza niteliği taşıyan kışkırtıcılığın sözkonusu olduğuna dikkat çeken Gauck, sığınmacı barınaklarına düzenlenen fiili saldırıların suç eylemi olduğunu hatırlattı. Gauck, "Suçluların adalete hesap vermesini sağlamalıyız. Bu görevi yerine getirecek polis ve adli birimlere ihtiyacımız var" dedi.

'Halkta güven kaybı oluştu'

Güvenlik alanında uzun yıllar tasarrufa gidilmiş olmasının halkta bir güven kaybına yol açtığına dikkat çeken Gauck, yetkililerin bu konuda harekete geçerek yeni kadroların açılacağı konusunda güvence vermiş olmasını memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Vatandaşların güvenliğin sağlanması için kendi aralarında kurdukları oluşumları (Bürgerwehr) değerlendiren Gauck, öncelikle polis güçlerinin devreye girmesini istedi. "Onlar bizim için bir şey yapamaz. Kendi kendimizi korumalıyız" anlayışının doğru olmadığına işaret eden Gauck, "Almanya'da bu raddeye gelmiş değiliz" uyarısında bulundu.

Vatandaşları "daha rahat" olmaya çağıran Cumhurbaşkanı Gauck, "Bu ülkenin hâlâ dayanışma içinde olduğu hiçbir zaman unutulmamalı. Dayanışma içinde olanların sayısı, kundakçılık ya da kışkırtıcılık yapanlardan kat be kat fazla. Böyle bir ülkeye hâlâ evet diyebiliriz" diye konuştu.