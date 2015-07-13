Almanya Cumhurbaşkanı Gauck Dublin yolcusu



Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, İrlanda'da mevkidaşı Michael D. Higgins'in yanı sıra Başbakan Enda Kenny ve İrlandalı parlamenterlerle bir araya gelecek. Gauck, başkent Dublin'de Özgürlük Anıtı'na çelenk bırakacak. Gauck'un özel sektör temsilcileri ve işadamlarıyla da bir araya gelmesi öngörülüyor.

'Krizle mücadelede İrlanda modeli' konuşulacak

Gauck'un İrlanda temaslarında başta borç ve mali kriz olmak üzere Avrupa Birliği gündemindeki konuların öne çıkması bekleniyor.

İrlanda, emlâk ve bankacılık sektöründeki kriz nedeniyle 2010 yılı sonunda AB ve IMF’nin kurtarma şemsiyesi altına girmek zorunda kalmıştı. Kurtarma şemsiyesi altına giren ilk AB ülkesi olan İranlanda, yoğun tasarruf önlemleri ve ekonomik reformları hayata geçirerek, 2013 yılı sonunda kurtarma şemsiyesinden çıkmayı başarmıştı. Gauck'un temaslarında "krizle mücadelede İrlanda modeli"nin ele alınması bekleniyor.

İrlanda'yı en son 2003 yılında dönemin Almanya Cumhurbaşkanı Johannes Rau ziyaret etmişti.