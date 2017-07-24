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Almanya Cumhurbaşkanı: Erdoğan'a dur demek Almanya için kendine saygı meselesi

"Yıllardır bu devlette kendisi ve partisi ile beraber çalışan kişiler ya takibata uğradı, ya hapiste ya da ağzını açamıyor"

24 Temmuz 2017 01:00

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı "Yıllardır kendisi ve partisi ile beraber çalışan kişiler ya takibata uğradı, ya hapiste ya da ağzını açamıyor. Buna net bir şekilde dur demenin ülkemiz için bir kendine saygı meselesi olduğunu düşünüyorum" sözleriyle eleştirdi.

DW Türkçe’nin aktardığına göre Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ZZDF kanalına verdiği yaz söyleşisinde Alman hükümetinin geçen hafta Türkiye’ye karşı açıkladığı yaptırımları desteklediğini söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirerek, “Yıllardır bu devlette kendisi ve partisi ile beraber çalışan kişiler ya takibata uğradı, ya hapiste ya da ağzını açamıyor. Bunu kabul edemeyiz” dedi.

 

 

 

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