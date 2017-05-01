Almanya Cumhurbaşkanı: Demokrasi tehlikede

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya ve dünyada demokrasinin baskı altında olduğunu söyledi ve bu alanda daha kararlı bir şekilde çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Berlin’de pazar akşamı bir ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Komşularımızda, yurtdışındaki partnerlerimizde ve Almanya’da birçok kişi demokrasiye sırtını dönüyor” dedi ve "giderek karmaşıklaşan bir dünyada insanların basit cevaplar ve basit dost-düşman cephelerinin özlemini çektiğini" vurguladı.

Otoriterliğe yönelik yeni bir hayranlığın gözlemlendiğini belirten Steinmeier, Almanya’da da giderek daha fazla insanın "anayasanın ve birlikte yaşamın değerlerini, İkinci Dünya Savaşı’nın bittiği 1945 ve Berlin Duvarı’nın yıkıldığı 1989’dan beri görülmediği derecede sorguladığını" kaydetti.

Almanya Cumhurbaşkanı, "belki de eskiden birçok şeyin gayet doğal olarak kabul edildiğini" söyledi.

"Günümüzde sarsılmaz ve doğal gelen bir olguyu yeniden savunulması gerektiğinin hissedildiğini" belirten Almanya Cumhurbaşkanı, önemli olanın sağ, sol veya merkez görüşler olmadığını ve demokrasinin kendisinin söz konusu olduğunu vurguladı.

“Lütfen, beni yanlış anlamayın, panik yaratmak istemiyorum! Ama demokrasinin savunması söz konusu olunca, hiçbir zaman ‘gereğinden fazla tetikte' olmanın mümkün olmayacağını kendi acılı geçmişimizden de biliyoruz” şeklinde konuşan Steinmeier, demokrasinin "gerçekten de külfetli” olduğunu demokratik özgürlüklerin yine tehlikede olduğunu söyledi.

Steinmeier, sözlerini "Ve burada hiç Türkiye'den bahsetmiyorum. Avrupa Birliği'nin göbeğinde bile, bundan yıllar önce akla hayale sığmayacak gelişmeler yaşıyoruz” diye sürdürdü.

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