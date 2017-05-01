T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya Cumhurbaşkanı: Demokrasi tehlikede

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, dünya demokrasinin tehlikede olduğuna dikkat çekerek daha fazla angajman gösterilmesini istedi.

01 Mayıs 2017 14:06

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya ve dünyada demokrasinin baskı altında olduğunu söyledi ve bu alanda daha kararlı bir şekilde çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Berlin’de pazar akşamı bir ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Komşularımızda, yurtdışındaki partnerlerimizde ve Almanya’da birçok kişi demokrasiye sırtını dönüyor” dedi ve "giderek karmaşıklaşan bir dünyada insanların basit cevaplar ve basit dost-düşman cephelerinin özlemini çektiğini" vurguladı.

Otoriterliğe yönelik yeni bir hayranlığın gözlemlendiğini belirten Steinmeier, Almanya’da da giderek daha fazla insanın "anayasanın ve birlikte yaşamın değerlerini, İkinci Dünya Savaşı’nın bittiği 1945 ve Berlin Duvarı’nın yıkıldığı 1989’dan beri görülmediği derecede sorguladığını" kaydetti.

Almanya Cumhurbaşkanı, "belki de eskiden birçok şeyin gayet doğal olarak kabul edildiğini" söyledi.

"Günümüzde sarsılmaz ve doğal gelen bir olguyu yeniden savunulması gerektiğinin hissedildiğini" belirten Almanya Cumhurbaşkanı, önemli olanın sağ, sol veya merkez görüşler olmadığını ve demokrasinin kendisinin söz konusu olduğunu vurguladı.

“Lütfen, beni yanlış anlamayın, panik yaratmak istemiyorum! Ama demokrasinin savunması söz konusu olunca, hiçbir zaman ‘gereğinden fazla tetikte' olmanın mümkün olmayacağını kendi acılı geçmişimizden de biliyoruz” şeklinde konuşan Steinmeier, demokrasinin "gerçekten de külfetli” olduğunu demokratik özgürlüklerin yine tehlikede olduğunu söyledi.

Steinmeier, sözlerini "Ve burada hiç Türkiye'den bahsetmiyorum. Avrupa Birliği'nin göbeğinde bile, bundan yıllar önce akla hayale sığmayacak gelişmeler yaşıyoruz” diye sürdürdü.

© Deutsche Welle Türkçe

KNA/AÜ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter SteinmeierCumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier AlmanyaCumhurbaşkanı SteinmeierAlmanya&rsquo;daSteinmeier Almanya&rsquo;daDünya Savaşı&rsquo;nınBerlin Duvarı&rsquo;nınCumhurbaşkanıAlmanya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24