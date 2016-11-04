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Dünya
Deutsche Welle

Almanya Cumhurbaşkanı Can Dündar'ı kabul edecek

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un pazartesi günü Can Dündar'ı kabul edeceği bildirildi.

04 Kasım 2016 01:03

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un Cumhuriyet Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'ı kabul edeceği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Dündar ile görüşmenin pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı konutu olan Bellevue Sarayı'nda gerçekleşeceği belirtildi.

Haziran ayında yurt dışına çıkan ve Almanya'da yaşayan Can Dündar hakkında Türkiye'de üç gün önce yakalama kararı çıkarılmıştı. Can Dündar, son olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne düzenlenen operasyon sonrasında Alman hükümetini, Türkiye'deki basın özgürlüğü ihalleri karşısında net tavır sergilememekle eleştirmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel çarşamba günü yaptığı açıklamada Türk hükümetini eleştirmiş, Türkiye'deki gelişmeleri 'yüksek seviyede alarm verici' diye nitelendirerek, Türkiye'deki gazetecilere dayanışma mesajı vermişti. Can Dündar Merkel'in açıklamasının ardından perşembe günü eleştirilerini sürdürerek, 'Merkel'in bir adım attığını, ama bu adımın çok geç geldiğini' söylemişti. Dündar, Merkel'in açık bir kınama mesajından kaçındığına da dikkat çekmişti.

Son olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın FETÖ soruşturması kapsamında aranan savcıları iade etmeme kararına istinaden Almanya'yı 'teröre çanak tutmakla' suçlamıştı. Erdoğan, Almanya'dan Türkiye'deki basın özgürlüğü ihalleri konusunda yapılan 'kaygı duyuyoruz' açıklamalarını da eleştirerek, "Biz de Almanya'nın bu yaklaşımını ve uygulamalarını kaygıyla, dehşetle izliyoruz" demişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,dpa / BK,BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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