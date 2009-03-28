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Spor

Almanya çok rahat

Dünya Kupası Elemeleri 4. Grup mücadelesinde, Liechtenstein'ı konuk eden Almanya, sahadan 4-0 galip ayrılan taraf oldu.

28 Mart 2009 02:00


Dünya Kupası Elemeleri 4. Grup mücadelesinde, Liechtenstein'ı konuk eden Almanya, sahadan 4-0 galip ayrılan taraf oldu.

4. Grup'ta oynadığı 4 karşılaşmada 10 puan toplayan Almanya, 3 maçta sadece 1 puan toplayan grup sonuncusu Liechtenstein'ı konuk etti.

Almanya 10 dakikada koparttı

Karşılaşmaya Panzerler çok hızlı başladı. Henüz karşılaşmanın 4. dakikadasında Ballack'ın attığı golle öne geçen Almanya, 9. dakikada Jansen'in attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında zayıf rakibine karşı rahat bir oyun sergileyen Löw'ün öğrencileri, ilk 45 dakikayı 2-0 önde kapadı.

İkinci yarı da aynı tarife

İkinci yarının başlamasıyla yine kısa bir süre tempo yapan Almanlar, 48. dakikada Schweinsteiger ile skoru 3-0'a taşıdı. Bu golden 2 dakika sonra sahneye çıkan Pololski, karşılaşmanın skorunu tâyin etti.

Almanya zayıf rakibini her iki yarının ilk bölümlerinde gelen ikişer golle 4-0 devirerek, gruptaki liderliğini sürdürdü.

Bu sonuçla Almanya puanını 13'e çıkartırken, Liechtenstein 1 puanda kaldı.

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