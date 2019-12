Almanya çipli kimlik kartına geçiyor

T24 - Almanya'da 1 Kasım'dan itibaren çipli kimlikler kullanılmaya başlanacak. Yeni kimlikler teknik kolaylıklar sağlasa da uzmanlar veri hırsızlığı konusunda uyarıyor.







Kredi kartı büyüklüğündeki yeni kimlikler, eskilerine göre daha küçük ve daha rahat taşınabilir olacak. Tabii yeni kimliği eskisinden ayıran en önemli özelliği sadece ebatından ibaret değil. Yeni kimliğin asıl önemli yanı, gözle görülmeyen teknik özellikleri. Üzerinde, RF alıcı verici çipi sayesinde, Radyo Frekanslı Tanıma olarak çevrilebilecek bir sorgulama ve tanımlama sistemi bulunuyor. Bu sayede kimlik sahibinin bilgileri internet aracılığıyla tespit edilebilecek.

“Devlet, Almanya’nın ekonomi üssü olarak konumunu daha da güçlendirerek uluslararası bilişimde söz sahibi olmaya büyük önem veriyor" diyen Almanya Federal Enformasyon Teknolojileri Güvenliği Dairesi’nden Matthias Gaertner, "Gelişmelerin içinde yer almazsak, bunu diğerleri yapar. Ardından bir gün Almanya’da hoşumuza gitmeyen standartlarla karşı karşıya kalırız” şeklinde konuştu.



Yeni çipli kimliklerde, kimlik sahibinin dijital imzası yer alacak

Yeni kimliğe sahip herkes, kendini yetkililere ya da internet mağazalarında elektronik yoldan tanıtabilecek. Şifrelere gerek kalmayacak, bunun yerine kullanıcılar kimliklerini bilgisayardaki okuyucuya yerleştirerek sadece kendisinin bildiği PIN numarasını girecek. Kimlik kartının bilgileri ancak resmi kuruluşlar, bankalar ya da Alman güvenlik birimleri tarafından verilen sertifakayı alabilen mağazalarca okunabilecek.



Veri hırsızlığı mümkün mü?

Ancak yeni kimlikler yoluyla kişisel verilerin internette kötüye kullanılması imkanı endişe yaratıyor. Birçok bilgisayar uzmanı, veri aktarımı ile ilgili yaptıkları testler sonucunda yeni sisteme oldukça eleştirel bakıyor. “Yabancı birine ait bir kimliğin PIN numarasını farklı bir bilgisayar üzerinden değiştirdik. Sonra bu kimlikle hukuki işlemler yapıp yapamayacağımızı denedik. Bunu da yapabildik" diyen Kaos Bilgisayar Kulübünden bilgisayar uzmanı Constanze Kurz, bunun elektronik yolla yapılan klasik bir kimlik hırsızlığı olduğunu belirtti.

Peki, kesinlikle güvenli olduğu söylenen yeni kimliklerde nasıl bu sonuca varılabiliyor? Federal Enformasyon Teknolojileri Güvenliği Dairesi’nden Matthias Gaertner,“ Bu, klavyeden yazılanları takip edebilen virüs programları ya da casus programlarıyla da bağlantılı. Bu kimliğe yönelik bir saldırı değil, internet güvenliği yeterli olmayan bir bilgisayara yapılan saldırı” diyerek, sorunun yeni kimliklerden değil, bilgisayarlardan kaynaklandığına dikkat çekti.

Kişisel verilerini korumak isteyen herkes, bilgisayarına yapılacak saldırıları önleyecek programları temin etmek ve kablosuz internet ağını güvenli hale getirmek zorunda. Bu işlemleri karmaşık bulanların ise yeni kimliğin internet fonksiyonunu kullanmaması gerekiyor. Çünkü parmak izi gibi biyometrik verilerin kaydedilmesinde olduğu gibi, internet fonksiyonu da kişinin kendi seçimine kalıyor.



Kimlik sahibinin bilgileri internet aracılığıyla kontrol edilebiliyor

Veri güvenlik uzmanlarının yeni kimlik kartlarına dair bir endişesi daha var. Yeni çipli kartlarla, kişinin o an nerede olduğuna dair bilgi veren profiller oluşturulabiliyor. Bu sayede, örneğin polis istediği an kimlik sahibinin nerede bulunduğunu tespit edebilecek. Federal Enformasyon Teknolojileri Güvenliği Dairesi’nden Matthias Gaertner ise “Bunun için bir radyo vericisi gerekiyor ve bu vericinin takip ettiği yol oldukça kısa. On santimetreden daha az. Bu yolla makul bir iletişim kurabilmek şu an mümkün değil” diyerek bu endişeyi yersiz bulduğunu kaydetti.



Kimlik ücretlerinde artış

Almanya'daki yeni çipli kimlikler, 1 Kasım’dan itibaren kullanılmaya başlanacak. Bugüne kadar 8 Euro olan kimlik bedeli, yeni kimlikle birlikte 28,80 Euro'ya yükseldi. İnternet fonksiyonundan yararlanabilmek için bilgisayara takılması gereken okuyucunun fiyatı ise 25 euro.