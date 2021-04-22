Almanya, Çin ile bağları kesmenin yanlış olacağı konusunda uyarı yaptı

Almanya hükümeti çarşamba günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin birçok farklılığa rağmen daha izolasyonist bir yaklaşımı tercih etmek yerine Çin ile temas kurması gerektiğini söyledi.

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile gerçekleştirdiği sanal toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, "AB'de Çin'i aynı zamanda bir ortak ve sistemik rakip olarak tanımlıyoruz" dedi.

Reuters'a göre, Berlin'in ayrışmaya karşı uyarı yapması, Pekin'in karşılıklı farklılıklara rağmen Çin de dahil olmak üzere ülkeler arasındaki bağlantının kopmasına karşı pozisyonu ile uyumlu.

Çin Devlet Meclis Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Maas ile yaptığı görüşmede, Çin ve Almanya arasındaki bağların geçen yıldan bu yana genel olarak istikrarlı kaldığını söyledi.

Çin dışişleri bakanlığından yapılan açıklamaya göre Wang, Çin ve Almanya gibi büyük ekonomilerin herhangi bir ayrışmaya ortak olarak direnmesi ve bunun yerine küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını korumaya çalışması gerektiğini söyledi.

Wang, aynı zamanda, Çin'in ideolojik çizgilerin yeniden çizilmesini onaylamadığını, “küçük kliklere” girmeye ve yanlış bilgilere dayalı, keyfi olarak tek taraflı yaptırımlar uygulamaya karşı olduğunu söyledi.

Geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden, göreve gelmesinden bu yana ilk yüz yüze Beyaz Saray zirvesinde Japon Başbakanı Yoshihide Suga ile bir araya geldi. Her iki lider de Hong Kong ve Sincan'daki insan hakları durumu hakkında endişelerini belirtti.

Çin'i dışlayan bir ekonomik işbirliği gösterisinde Biden, Japonya ve ABD'nin yarı iletken tedarik zincirleri de dahil olmak üzere teknoloji sektörüne ortaklaşa yatırım yapacağını söyledi.