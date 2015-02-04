Almanya 'cihat turizmi' ile mücadeyi sertleştiriyor

Yasa tasarısı, cihat yanlılarının savaşmak üzere Ortadoğu ülkelerine gidişini engellemeyi amaçlıyor. Ayrıca terör finansmanının önlenmesi kapsamında yeni düzenlemelere gidiliyor.

Alman hükümeti, Alman vatandaşı cihatçıların Türkiye üzerinden Suriye ve Irak'a gitmesini önlemek istiyor. Alman vatandaşları Türkiye'ye pasaport yerine sadece kimlik kartıyla da giriş yapabiliyor.

İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere tarafından hazırlanan bir düzenlemeye göre, cihatçı olduğundan şüphelenilen kişinin kimliğine el konulacak. Şüphelilere kimlik yerine geçerlilik süresi 18 ayı bulabilen geçici belgeler verilecek. Kimlik yerine geçecek belgelerde, belgeyi taşıyan kişinin Almanya sınırları dışına çıkışının yasak olduğu ibaresi yer alacak.

Almanya Bakanlar Kurulu'nun bugünkü gündeminde ayrıca özel sektöre transfer olan bakan ve müsteşarlara zorunlu "bekleme süresi" getirilmesi ve internet şirketlerinin tüketiciyi koruma kurumlarınca daha etkin denetimini öngören bir yasa tasarısı bulunuyor.