Almanya camilerdeki Afrin çağrısından rahatsız

Almanya hükümeti Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) ülkedeki camilerinde Türkiye’nin siyasi etki yaratmaya çalışmasından kaygı duyduğunu açıkladı. Hükümetin Sol Parti Federal Meclis Grubu’nun soru önergesine verdiği yanıtta, DİTİB camilerinde Türkiye’nin Suriye’deki askeri harekâtının desteklenmesi için çağrıda bulunmasının endişeyle tespit edildiği belirtildi.

Hükümetin açıklamasında, bu gibi davranışların anlaşmazlıkların Alman toplumuna taşınmasına veya mevcut gerginliklerin artmasına katkıda bulunduğu ifade edildi.

“Federal hükümetin DİTİB camilerindeki imamların Diyanet tarafından dini hizmetleri aşan görevlere dâhil edilmesine karşı olduğu” belirtilen açıklamada, “Alman hükümetinin Suriye’deki durumla ilgili olarak Türk hükümetiyle daimi, açık ve eleştirel görüş alışverişi içinde olduğuna ve Türkiye’nin Birleşmiş Milletler veya Avrupa Birliği tarafından listelenen terörist gruplarla işbirliği yaptığına dair herhangi bir bilgi bulunmadığına” da yer verildi.

Alman hükümeti “devlet çıkarlarını” ilgilendirdiği gerekçesiyle önergedeki sorulardan bazılarını gizlilik koşuluyla cevapladı. Ayrıntıların açıklanmasının Alman dış istihbarat servisi BND’ye zarar verebileceği belirtildi. “Özel” ve “gizli” olarak sınıflandırılan yanıtları sadece yetkili meclis üyeleri görebiliyor.

Gizlilik gerektiren sorular arasında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) veya Suriye’nin ulusal ordusunun Türkiye ile birlikte hareket edip etmediği de bulunuyor. “Türkiye’nin El Kaide’ye yakın cihatçı ve terörist gruplarla işbirliği yaptığına dair hangi bilgilere sahip olunduğu” sorusuna da Alman hükümeti tarafından açık yanıt verilmedi.