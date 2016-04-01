Almanya Büyükelçisi: Dündar-Gül davasını medyadan takip etmeye devam edeceğiz

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül MİT TIR'ları davası için üçüncü kez hâkim karşısına çıktı. Bir önceki duruşmayı izlemek üzere adliyeye gelen ve davanın müştekisi olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tepkisi ile karşılaşan konsoloslar, kapalı yapılan bugünkü duruşmaya katılmadılar. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, "Davanın kapalı görülmesinden dolayı duruşmayı medyadan takip ediyoruz" açıklaması yaptı.

Kapalı görülmesine karar verilen duruşmaya destek için CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu,Barış Yarkadaş, HDP milletvekili Garo Paylan, Gezi eylemlerinde polisin attığı gaz fişeğiyle başıdan vurulup 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, eski CHP milletvekili Melda Onur, eski HDP milletvekiliHasip Kaplan Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Aralarında Hasan Cemal,Ceyda Karan, Murat Sabuncu'nun da bulunduğu bir grup gazeteci ile STK'lar ve meslek örgütleri de duruşmaya destek için gelenler arasında.

Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann tarafından yapılan açıklamada, "Dündar-Gül davasını gizlilik kararı nedeniyle medyadan takip etmeye devam edeceğiz. Kurallara uygun hareket ettim. Duruşmadan önce mahkemeye katılacağımı bildirdim.Dışişleri Bakanlığı bazı resimlerde bulunmamı eleştirdi, bunun dışında duruşmayı katılımım eleştirilmedi" dendi.