Almanya Büyükelçiliği'nden "işçi götüreceğiz" açıklamasına yanıt

İstanbul DHA - OBM İnsan Kaynakları Şirketi\'nin Türkiye\'den binlerce işçiyi, Almanya\'ya götüreceğini açıklamasıyla ilgili Almanya Büyükelçiliği, \"OBM firmasıyla Federal hükümet arasında Türk uzman personelin istihdamıyla ilgili herhangi bir anlaşma bulunmamaktadır\" duyurusunda bulundu.

OBM İnsan Kaynakları Şirketi, 2019 yılında Almanya\'ya Türkiye\'den ilk etapta 10 bin işçi götüreceğini açıklamıştı.

Alman Büyükelçiliği ise konu ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, \"OBM firmasıyla Federal hükümet arasında Türk uzman personelin istihdamıyla ilgili herhangi bir anlaşma bulunmamaktadır. Federal hükümetle Türk hükümeti arasında da basındaki haberlerde sözü edilen meslek gruplarının Almanya\'da istihdam edilmeleri konusunda özel bir işçi alımı anlaşması da yoktur. Nitelikli bir meslek eğitimi almış uzman personele Almanya\'da özel sektörün bazı branşlarında ihtiyaç duyulmaktadır.Federal hükümetin http://www.make-it-in-germany.info.tr/ adlı enformasyon portalında bu olanaklar hakkında bilgi verilmektedir\" denildi.



