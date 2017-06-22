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Almanya Büyükelçiliği’nde görevli diplomatın çocuğunu Hollanda Büyükelçiliği çalışanı taciz etti!

"Taciz etmedim" diyen zanlı tutuklandı

22 Haziran 2017 09:45

Almanya Büyükelçiliği’nde görevli bir diplomatın 15 yaşındaki kızı, 15 Haziran sabahı okul servisi beklerken bir erkeğin tacizine uğradı. Diplomatın şikâyeti üzerine olay yerini gören MOBESE’ler incelendi ve tacizcinin Hollanda Büyükelçiliği’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki Onur Ö. olduğu belirlendi. “Taciz etmedim” diyen Ö., tutuklandı

Ankara'yı sarsan taciz vakası, geçen hafta perşembe günü Gaziosmanpaşa’da yaşandı. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Almanya Büyükelçiliği’nde görevli diplomat R.’nin 15 yaşındaki kızı K., yabancı misyonların yoğunlukta olduğu bölgenin Kelebek ile Kırlangıç Sokak kesiminde saat 07.30 sularında okula gitmek üzere servis beklemeye başladı. Bu sırada otobüs durağına gelen bir erkek, K.’nın yanına yaklaştı ve bir şeyler söyledi. Bu durumdan rahatsız olan genç kız, şahsın yanından hızla uzaklaştı ve başka bir noktada servisi beklemeye başladı. Ancak şüpheli şahıs, yeniden yanına giderek genç kızı taciz etti. K.’nın tepkisi üzerine, şahıs koşarak olay yerinden uzaklaştı.

"Elle taciz etti, kaçtı"

Olaydan birkaç dakika sonra gelen servisine binen genç kız, yaşadıklarınıserviste görevli kadına anlattı. Bunun üzerine servis geri döndü, görevli kadın şüphelinin peşinden koştu ve yakalamaya çalıştı. Şüpheli, olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirdi. Okul yönetimi, durumu genç kızın babası R.’ye bildirdi. Polise giden R., tacizciden şikâyetçi oldu. R., karakolda alınan ifadesinde olayı anlatarak, “Kızımı taciz eden şahıstan şikâyetçiyim” dedi. Mağdur K. ise Çocuk İzleme Merkezi’nde alınan ifadesinde, “Servisi beklediğim sırada otobüs durağında bulunan şahıs bana bir şeyler söyledi. Anlamadığımı söyledim. Daha sonra servis geldiğinde arkamdan yanaşarak beni elle taciz etti. Daha sonra yanımdan kaçtı” diye konuştu.

Soruşturma başlatan polis, olay yerine yakın MOBESE görüntülerini inceledi. Taciz olayının saniye saniye MOBESE tarafından kaydedildiği görüldü. Tacizcinin, Hollanda Büyükelçiliği rezidansında güvenlik görevlisi olan Onur Ö. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis, şüpheli Onur Ö.’yü Ankara Yenimahalle’de bulunan evinde gözaltına aldı. Onur Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi’ne götürüldü. Nöbetçi savcı tarafından sorgulanan şüpheli, “çocuğun cinsel istismarı” suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliği’ne sevk edildi. Onur Ö.’nün, “çocuğun cinsel istismarı” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Onur Ö., tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi.

 

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