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Almanya Büyükelçiliği: Türkiye'deki temsilciliklerimiz kapalı olacak, komplo teorisi üretenlere duyurulur

Temsilcilikler 3 ve 31 Ekim'de kapalı olacak

29 Eylül 2017 21:03

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nce, Türkiye'deki temsilciliklerinin 3 Ekim ve 31 Ekim günlerinde kapalı olacağı duyuruldu.

Büyükelçiliğin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından 'önemli duyuru' olarak yapılan paylaşımda, "Türkiye'deki temsilciliklerimiz 3 Ekim 2017 ve 31 Ekim 2017 tarihlerinde kapalı olacaktır" denildi.

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