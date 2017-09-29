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Almanya Büyükelçiliği: Türkiye'deki temsilciliklerimiz kapalı olacak, komplo teorisi üretenlere duyurulur
Temsilcilikler 3 ve 31 Ekim'de kapalı olacak
Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nce, Türkiye'deki temsilciliklerinin 3 Ekim ve 31 Ekim günlerinde kapalı olacağı duyuruldu.
Büyükelçiliğin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından 'önemli duyuru' olarak yapılan paylaşımda, "Türkiye'deki temsilciliklerimiz 3 Ekim 2017 ve 31 Ekim 2017 tarihlerinde kapalı olacaktır" denildi.
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