Almanya bütçesi 48 milyar fazla verdi!

Almanya, bütçesini yılın ilk yarısında rekor bir artış ile kapattı. Federal İstatistik Bürosu'nun hesaplarına göre, ocak-haziran ayları arasında eyalet ve yerel yönetimler ile sosyal güvenlik fonları, harcadıklarından 48.1 milyar avro daha fazla para girdi elde etti. Sadece bu değer Almanya'nın gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 2.9'una denk.

Özellikle miras veya emlak vergisi gibi gelir vergisi ve mülk ile ilgili vergiler yoluyla, hazineye çok daha fazla girdi elde edildi. Yarım yıllık sonuçların sadece sınırlı bir ölçüde güncellenmesine rağmen, rakamlar açıkça kamu maliyesinin istisnai olarak olumlu olduğunu göstermektedir.

Hür Demokrat Parti’lilerden hükümete çağrı

Öte yandan Hür Demokrat Parti (FDP) ve iş dernekleri vatandaşlara yönelik taleplerini yeniden teyit ettiler. Özellikle İşverenler Başkanı Ingo Kramer işsizlik sigortası katkılarının azaltılmasını ve dayanışma vergisinin kaldırılması çağrısında bulundu. Kramer bu stabiliteyi koruyabilmek için hükümetten ekonomiyi ve vatandaşları daha çok rahatlatacak adımların atılması için destek istedi.

Sosyal demokratlardan eğitime katkı vurgusu

Sosyal Demokrat Partili Achim Post ise daha fazla yatırım, istikrarlı uzun vadeli emekli maaşları, uygun fiyatlı kiralar, daha iyi bakım ve eğitim ve araştırma gibi alanlara yoğunlaşılması ve daha fazla yatırımların gerektiğini belirtti.

ABD ile kriz henüz etkilemedi

Elde edilen verilerin sonucunda Almanya ve ABD arasındaki krizin henüz Alman ekonomisini etkilemediğini göstermektedir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, tüketici harcamaları ve inşaat patlaması kaynaklı olarak, gayri safi yurtiçi hasıla ikinci çeyrekte yüzde 0,5 arttı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, yaklaşık yüzde iki daha yüksek. Çok sayıda enstitü, gümrük anlaşmazlıkları nedeniyle 2018 için tahminlerini azaltmış durumda. Fakat buna rağmen yine de birçok şirket, Almanya'nın büyüme oranının yüzde 2 civarı ve istikrarlı bir şekilde gerçekleşeceğinden emin.