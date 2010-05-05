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Dünya

Almanya burka yasağına karşı çıktı

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, ülkede burkanın yasaklanmasına karşı çıktı.

05 Mayıs 2010 03:00

T24- Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, "Leipziger Volkszeitung" adlı yerel gazeteye yaptığı açıklamada, burka yasağının gerekli olmadığını ve bunun yerinde olmayacağını belirterek, Almanya'da en fazla 100 kadının burka giydiğini söyledi.


Maiziere, bu ay içinde düzenlenmesi planlanan İslam Konferansında daha önemli sorunların tartışılması gerektiğini ifade etti.


Federal Meclisteki (Bundestag) bilimsel hizmet birimi tarafından hazırlanan raporda da Almanya'da burkanın yasaklanmasının anayasayla bağdaşmadığı belirtildi.


ARD televizyonunda yayımlanan ve rapordan alıntılara yer verilen "Tagessschau" adlı haber programında, farklı inançların bulunduğu toplumlarda anayasaya göre bireylerin kendi inançlarından dolayı kısıtlanamayacağına dikkat çekildi.

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