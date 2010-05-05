Almanya burka yasağına karşı çıktı

T24-

Maiziere, bu ay içinde düzenlenmesi planlanan İslam Konferansında daha önemli sorunların tartışılması gerektiğini ifade etti.



Federal Meclisteki (Bundestag) bilimsel hizmet birimi tarafından hazırlanan raporda da Almanya'da burkanın yasaklanmasının anayasayla bağdaşmadığı belirtildi.



ARD televizyonunda yayımlanan ve rapordan alıntılara yer verilen "Tagessschau" adlı haber programında, farklı inançların bulunduğu toplumlarda anayasaya göre bireylerin kendi inançlarından dolayı kısıtlanamayacağına dikkat çekildi.