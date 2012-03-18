Almanya bugün 11'inci cumhurbaşkanını seçiyor

T24 - Almanya bugün 11’inci Cumhurbaşkanı’nı seçecek. Seçiciler Kurulu üyeleri, üç adaylı seçim günü için Berlin’de bir araya geldi.

Federal parlamentonun üyeleri, seçim öncesi evrensel bir dinî ayin için Berlin'deki Gendermanmarkt'ta bir kilisede bir araya geldi. Pazar ayinine katılanlar arasında, Cumhurbaşkanı adayları Joachim Gauck ve Beate Klarsfeld de yer aldı.

Bugünkü Cumhurbaşkanlığı yarışında, Hrıstiyan Birlik Partileri CDU/CSU, Hür Demokrat Parti FDP, Sosyal Demokrat Parti SPD ve Yeşiller Partisi'nin ortak adayı 72 yaşındaki Teolog Joachim Gauck.

Seçim yarışında, Sol Parti kendi adayını çıkararak, “Nazi avcısı” lakaplı 73 yaşındaki Beate Karsfeld'i aday gösterdi. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki üçüncü aday ise Nasyonal Demokrat Parti'nin adayı ise Olaf Rose.

Almanya'nın 11'inci Cumhurbaşkanı, Seçiciler Kurulu tarafından seçilecek. Kurul'da, Federal Meclis'in 620 üyesine ek olarak eyalet milletvekilleri ile eyalet parlamentolarının belirlediği temsilcilerden oluşan 620 kişi yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Seçici Kurul'un toplam 1 240 üyesi oy kullanacak.

Öğle saatlerinde başlayacak oylamanın ilk turunda Cumhurbaşkanı'nın seçileceği tahmin ediliyor. Birinci turda oy çoğunluğunun sağlanamaması durumunda ise sonuç ikinci ya da üçüncü tur oylamada belirlenecek.

Pazar günü öğle saatlerinde tamamlanacak olan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan aday 23 Mart'ta Federal Meclis ve Eyalet Temsilcileri Meclisi'nin ortak oturumunda yemin ederek görevine başlayacak.