T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya bugün 11'inci cumhurbaşkanını seçiyor

Almanya'nın 11'inci cumhurbaşkanı, Seçiciler Kurulu tarafından seçilecek

18 Mart 2012 15:04

 

T24 - Almanya bugün 11’inci Cumhurbaşkanı’nı seçecek. Seçiciler Kurulu üyeleri, üç adaylı seçim günü için Berlin’de bir araya geldi.

Federal parlamentonun üyeleri, seçim öncesi evrensel bir dinî ayin için Berlin'deki Gendermanmarkt'ta bir kilisede bir araya geldi. Pazar ayinine katılanlar arasında, Cumhurbaşkanı adayları Joachim Gauck ve Beate Klarsfeld de yer aldı.

Bugünkü Cumhurbaşkanlığı yarışında, Hrıstiyan Birlik Partileri CDU/CSU, Hür Demokrat Parti FDP, Sosyal Demokrat Parti SPD ve Yeşiller Partisi'nin ortak adayı 72 yaşındaki Teolog Joachim Gauck.

Seçim yarışında, Sol Parti kendi adayını çıkararak, “Nazi avcısı” lakaplı 73 yaşındaki Beate Karsfeld'i aday gösterdi. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki üçüncü aday ise Nasyonal Demokrat Parti'nin adayı ise Olaf Rose.

Almanya'nın 11'inci Cumhurbaşkanı, Seçiciler Kurulu tarafından seçilecek. Kurul'da, Federal Meclis'in 620 üyesine ek olarak eyalet milletvekilleri ile eyalet parlamentolarının belirlediği temsilcilerden oluşan 620 kişi yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Seçici Kurul'un toplam 1 240 üyesi oy kullanacak.

Öğle saatlerinde başlayacak oylamanın ilk turunda Cumhurbaşkanı'nın seçileceği tahmin ediliyor. Birinci turda oy çoğunluğunun sağlanamaması durumunda ise sonuç ikinci ya da üçüncü tur oylamada belirlenecek.

Pazar günü öğle saatlerinde tamamlanacak olan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan aday 23 Mart'ta Federal Meclis ve Eyalet Temsilcileri Meclisi'nin ortak oturumunda yemin ederek görevine başlayacak.

 

ETİKETLER

Joachim Gauck

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24