Almanya Budesliga'da görünüm

Bochum - Arminia Bielefeld: 2 - 0



Sezona ilk üç maçta toplayabildikleri birer puanla başlayan iki takım Bochum'da kozlarını paylaştılar. Ev sahibi olması nedeniyle galibiyete daha çok mecburiyeti olan Bochum, bu zorundalığın etkisiyle oyuna daha arzulu bir başlangıç yaptı. Maçın hemen 22 dakikasında Mieciel'le 1-0 öne geçen lacivert beyazlılar, 26'da da Pfertzel'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Bu dakikadan sonra topu ayağında tutan ve tempoyu ayarlayan taraf olan ev sahibi, rakibine istediği boşlukları vermedi. Bu kontrollü oyuna bir de atağı ikinci planı atan bir felsefe eklenince karşılaşma da 2-0 sona erdi.



Bochum bu sonuçla puanını dörde çıkarırken 11. sıraya yükseldi. Arminia Bielefeld'se bir puanda kalarak 17. sıradaki yerini aldı.



Hannover - Mönchengladbach: 5 - 1



İlk dört haftada istediği sonuçları alamayan ve bir puanla ligin alt bölgesine inen Hannover, evinde lige yeniden gelen ve ilk üç haftada bir galibiyet üç yenilgi alan Gladbach'ı ağırladı. Puana olan açlığı nedeniyle oldukça istekli oynayan ev sahibi rakibini adeta gole boğdu. Huszti'nin 32 ve 47'de, Schlaudraff'ın 43 ve 66'da attığı gollerle 85. dakikada Forsell'in attığı gole; Mönchengladbach 52'de Rob Friend'le cevap verdi.



Alınan 5-1'lik galibiyetle Hanover puanını dörde çıkarıp ilk galibiyetini alırken, sıralamada da 12. sıraya yükseldi. Konuk takımsa 15. sıraya geriledi.



B.Dortmund 3 - 3 Schalke



Merakla beklenen Ruhr derbisi hızlı başladı. Kıran kırana geçen maçta üç farklı skoru yakalayan Schalke, bu avantajını koruyamadı. 19. dakikada Dortmund'dan Subotic'in ceza alanında elle müdahalesi sonrası penaltı kazanan Schalke'de Farfan takımını 1-0 öne geçirdi. 39.dakikada kontra atak ile Dortmund kalesine sağ kanattan gelen Rafinha farkı ikiye çıkaran golü attı. 54. dakikada Westermann'ın golüyle Schalke skoru 3-0'a getirdi. 67. dakikada Subotic’in kafa vuruşu farkı ikiye indirdi. 71. dakikada Frei skoru 3-2'ye getirdi. 89. dakikada ise hakem ceza sahasında elle oynandığını belirleyerek penaltı kararı verdi. Frei penaltı atışı ile attığı golle skoru 3-3'e getirdi.







