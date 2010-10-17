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Dünya

Almanya bu fotoğrafı konuşuyor

Alman Focus dergisi, İslamiyet'in Almanya'nın bir parçası olduğunu söyleyen Almanya Cumhurbaşkanı'nın, fotomontajla Müslümana benzetilmiş fotoğrafına yer verdi.

17 Ekim 2010 03:00

T24- Alman Focus dergisi, İslamiyet'in Almanya'nın bir parçası olduğunu söyleyen Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un, fotomontajla Müslümana benzetilmiş fotoğrafına yer verdi.


Wulff'un başsayfadaki fotoğrafının altında "Benim Almanyam" şeklinde bir ifade yer aldı.


Derginin iç sayfalarında yer alan haberde de, Wulff'un fotoğrafının altında "Şark ülkesi", ülkede yaşayan Müslüman göçmenleri eleştiren Hristiyan Sosyal Birlik partisi (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera eyaleti Başbakanı Horst Seehofer'in fotoğrafının altına da "Batı ülkesi" yazıldı.


Bu haberde, Wulff'un İslamiyet ile ilgili, Seehofer'in de Türk ve Arap göçmenleri eleştirdiği sözlerine yer verildi.


Dergiye demeç veren Almanya Aile Bakanı Kristina Schröder, uyumu eleştirenlere yabancı düşmanı gözüyle bakılmasını eleştirerek, "Eğer bu konuda önemli adımların atılmasını istiyorsak, tartışma kültürü uyum politikası için de geçerli olmalı" görüşünü dile getirdi.


Bazı İslami çevrelerin kendilerini Müslüman olmayanlara karşı daha üstün gördüğünü savunan Schröder, göçmenleri eleştiren herkesin Nazi olmadığını, bu nedenle Almanların da sözlü saldırıya uğramalarına karşı duyarlı olunması gerektiğini belirtti.

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