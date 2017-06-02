T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya, Böhmermann kriziyle gündeme gelen 'Şah Yasası'nı kaldırdı

Karar, 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olacak

02 Haziran 2017 22:43

Almanya Federal Meclisi (Bundestag), yabancı devlet adamlarına hakareti suç sayan Ceza Kanunu'nun 103. maddesini kaldırdı. Karar, 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olacak.

"Şah Yasası" olarak bilinen uygulama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alman komedyen Jan Böhermann hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla gündeme gelmişti.

Mainz Savcılığı'nın Ekim ayında Böhmermann hakkında yürütülen cezai soruşturmayı durdurmasının ardından önce Almanya Parlamentosu'nun üst kanadı Bundesrat, sonra da Alman hükümeti "Şah Yasası"nın kaldırılmasına onay vermişti.

Alman Ceza Kanunu'nun 103. maddesi, yabancı devlet adamına hakaret etmek" suçunu düzenliyor.

Savcılık takipsizlik kararı vermişti

Alman komedyen Jan Böhermann hakkında, geçen yıl Mart ayında Almanya Devlet Televizyonu ZDF'deki programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiir okuduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Savcılık ise dava talebini, "yabancı devlet yöneticilerine hakaret" yönünden inceleyerek soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Hamburg Eyalet Mahkemesi ise Böhmermann'ın Erdoğan hakkında okuduğu şiirin "hakaret içeren" bazı bölümlerinin yasaklı kalmasına hükmetmişti.

Eyalet Mahkemesi'nin açıklamasında, "Mahkeme sanatsal özgürlüğün koşulsuz ancak sınırsız olmadığına karar kıldı. Sanatsal özgürlük altında korunan mizah kişisel özgürlük alanının merkezine dokunduğunda yasaklanabilir" ifadeleri kullanılmıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel komedyene karşı yürütülen soruşturmalar nedeniyle ülkesinde bazı çevrelerce eleştirilmişti.

ETİKETLER

Böhmermannerdoğanşah yasasıhakaret

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24