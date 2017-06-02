Almanya, Böhmermann kriziyle gündeme gelen 'Şah Yasası'nı kaldırdı

Almanya Federal Meclisi (Bundestag), yabancı devlet adamlarına hakareti suç sayan Ceza Kanunu'nun 103. maddesini kaldırdı. Karar, 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olacak.
"Şah Yasası" olarak bilinen uygulama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alman komedyen Jan Böhermann hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla gündeme gelmişti.
Mainz Savcılığı'nın Ekim ayında Böhmermann hakkında yürütülen cezai soruşturmayı durdurmasının ardından önce Almanya Parlamentosu'nun üst kanadı Bundesrat, sonra da Alman hükümeti "Şah Yasası"nın kaldırılmasına onay vermişti.
Alman Ceza Kanunu'nun 103. maddesi, yabancı devlet adamına hakaret etmek" suçunu düzenliyor.
Savcılık takipsizlik kararı vermişti
Alman komedyen Jan Böhermann hakkında, geçen yıl Mart ayında Almanya Devlet Televizyonu ZDF'deki programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiir okuduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı.
Savcılık ise dava talebini, "yabancı devlet yöneticilerine hakaret" yönünden inceleyerek soruşturmada takipsizlik kararı verdi.
Hamburg Eyalet Mahkemesi ise Böhmermann'ın Erdoğan hakkında okuduğu şiirin "hakaret içeren" bazı bölümlerinin yasaklı kalmasına hükmetmişti.
Eyalet Mahkemesi'nin açıklamasında, "Mahkeme sanatsal özgürlüğün koşulsuz ancak sınırsız olmadığına karar kıldı. Sanatsal özgürlük altında korunan mizah kişisel özgürlük alanının merkezine dokunduğunda yasaklanabilir" ifadeleri kullanılmıştı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel komedyene karşı yürütülen soruşturmalar nedeniyle ülkesinde bazı çevrelerce eleştirilmişti.