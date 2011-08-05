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Dünya

ALMANYA BM'DEN ÖZEL TEMSİLCİ GÖNDERMESİNİ İSTEDİ  BERLİN (A.A)

05 Ağustos 2011 01:47

-ALMANYA BM'DEN ÖZEL TEMSİLCİ GÖNDERMESİNİ İSTEDİ  BERLİN (A.A) - 04.08.2011 - Almanya, Suriye'de protestocuların şiddetle bastırılmasına karşı bu ülke liderliğine baskı yapmak üzere Şam'a özel temsilci gönderilmesi konusunda BM'ye öneride bulundu. Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle bugün yaptığı açıklamada, "Bugün partnerimiz ülkelerle birlikte, derhal çalışmalara başlayarak uluslararası toplumun açık mesajını Şam'a iletecek bir özel temsilci belirlenmesi konusunda BM'yi uyaracağım" dedi.  Bu arada, Almanya'nın BM Daimi Temsilciliği kaynakları da bu konudaki önerinin BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a sunulduğunu, Suriye için bir özel temsilci atanmasının istendiğini kaydettiler.

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