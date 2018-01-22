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Almanya: BM Güvenlik Konseyi'nin TSK'nın 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda sorumlu bir tavır almasını umuyoruz

"Düşüncesizce atılacak adımlardan kaçınılması çağrısı yapmasını umuyoruz"

22 Ocak 2018 18:06

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria Adebahr, Berlin'in BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) TSK'nın Afrin'de başlattığı 'Zeytin Dalı Harekâtı' konusunda sorumlu bir tavır almasını umduğunu söyledi.

Basın toplantısında konuşan Adebahr, "BMGK, bugün Türkiye'nin Suriye'deki eylemlerini ve insani durumu ele alacak. BMGK üyelerinin sorumlu bir tavır almasını ve Suriye'de siyasi yolla çözülmesi gereken krizdeki gerginliğin tırmandırılmaması için düşüncesizce atılacak adımlardan kaçınılması çağrısı yapmasını umuyoruz" dedi

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AfrinAlmanyaBMGüvenlik Konseyi

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