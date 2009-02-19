Almanya: Bizde bakanlar dosyaya karışmaz

'Alman Adalet Bakanı'na CHP'ye verilen Deniz Feneri dosyasını soracağım' diyen Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'e yanıt geldi: Bizde bakanlar dosyalara karışmaz. Bilmezler bile.



CHP MYK üyesi Ali Kılıç’ın Deniz Feneri dosyasını Türkiye’ye getirdiklerini açıklamasının ve dosyadan bazı bilgileri basınla paylaşmasının ardından Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, “Alman makamları dosyayı Türkiye’ye göndermeden önce eski bir gazeteci arkadaşa vermişse, Dışişleri Bakanlığı da bu konuda Alman makamlarından açıklama beklemektedir. Alman Adalet Bakanı misafirimiz olacak ve bu konuyu da kendisiyle görüşeceğim ve bu konuda bilgi alacağım” şeklinde bir açıklama yaptı.



Gazeteport'un Frankfurt Savcılık Sözcüsü Hakim Doris Müller-Scheu ise “Bizde Adalet Bakanları dosyalara karışmaz, bilmezler bile" dedi.

Müller-Scheu'nun açıklamaları şöyle:



“Tabi bakanınız istediği adalet bakanı ile görüşebilir ama adalet bakanı da ona, “Dosyayı kimin sızdırdığını ben nereden bileyim?” diyecektir. Dün benim de ifade ettiğimden farklı bir şey o da bilmiyordur. Ayrıca bizde adalet bakanları hukuk davalarına ve dosyalara karışmazlar. Bilmezler de dosyaları, görmezler de.



Türk kahvesi sevse de gelemez



Kaldı ki Adalet Bakanınız davet edecekse Federal Adalet Bakanı Bayan Zypris’i değil, Frankfurt Eyalet Adalet Bakanı Bay Hahn’ı davet etmeli çünkü bizde federal sistem var ve Frankfurt’tan Bakan Hahn sorumlu. Bay Hahn da göreve başlayalı daha iki hafta oldu. 18 Ocak 2009’da yapılan seçimlerde seçildi ve mesaisine daha yeni başladı. Türk kahvesi sevse de bu ara Türkiye’ye gelebileceğini sanmıyorum bu nedenle. Zaten o da davalara ve dosyalara karışmaz. Bilmez, görmez.”