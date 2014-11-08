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Dünya

Almanya, Berlin Duvarı'nın yıkılışını kutluyor

Almanya'da Berlin Duvarı'nın yıkılışının 25. yıldöneminde binlerce kişi, duvarın geçtiği bölgelerdedüzenlenen etkinliklere katıldı

08 Kasım 2014 23:32

Almanya'nın başkenti Berlin’de, ''Lichtgrenze'’ (Işık duvarı) adlı etkinlik kapsamında kenti 1961’den sonra 28 yıl boyunca ikiye bölen Berlin Duvarı’nın geçtiği hattın 15 kilometrelik bölümüne helyum gazıyla şişirilmiş yaklaşık 8 bin balon bırakıldı.

Binlerce kişi, Federal Meclis, Brandenburg Kapısı, Checkpoint Charlie, East Side Galary gibi eskiden Berlin Duvarı’nın geçtiği birçok merkezde düzenlenen ‘’Işık Duvarı’’ etkinliğine katıldı. Almanlar ve kenti ziyarete gelen turistler açılan sergilere ve anma etkinliklerine akın etti.

Saksonya eyaletinden Berlin’i ziyarete gelen Susann Hausser, Berlin Duvarı’nın yıkılışını 6 yaşındayken televizyondan izlediğini belirterek, ‘’O dönemde ayrıca Almanya’nın Prag Büyükelçiliğine sığınan insanların nihayet özgürlüğe kavuşmaları da büyüleyiciydi. Benim için 6 yaşındaki çocuk olarak da heyecan vericiydi. Bu aşamaya gelindiği için çok mutluyum’’ diye konuştu.

Söz konusu dönemde Doğu Almanya’da yaşayan 75 yaşındaki Karl-Heinz Müller de, 9 Kasım 1989’u evde televizyon karşısında geçirdiğini belirterek, eski Doğu Almanya’da sınırların açıldığını duyduğunda ne hissettiği yönündeki soruya ‘’sadece mutluluk’’ cevabını verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, yarın Duvar Anıt Müzesi’nde düzenlenecek bir etkinliğe katılacak.

 

Berlin Duvarı'nı aşarken 136 kişi öldü

 

Eski Sovyetler Birliği’nde Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov’un açıklık ve yeniden yapılanma politikası ile Polonya’daki sendika eylemleriyle eski doğu blokunda başlayan reform süreci, 1989’da Macaristan ve Doğu Almanya’yı da etkisi altına aldı.

Doğu Almanya’da insanlar özgürlük için 1989’un yaz aylarında sokaklara çıktı. Bu gösterilerin sonucunda 9 Kasım 1989'da halk, Berlin’i 28 yıl boyunca ayıran ‘’Utanç duvarını’’ yıktı. Bu iki Almanya’nın birleşmesinin önünü açtı.

Doğu Almanya rejiminde çok sayıda kişi, sınırı ve böylelikle Berlin Duvarı’nı aşarken öldürüldü. Kayıtlara göre bu rakam, 136 olsa da hayatını kaybedenlerin daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

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