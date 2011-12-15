Almanya Bedrettin Dalan'ı iade etmedi

T24 - Almanya, “Ergenekon” davasının firari sanığı Bedrettin Dalan’ın iade talebini reddetti.





Adalet Bakanlığı, “Ergenekon” davasının firari sanığı Bedrettin Dalan’ın durumuyla ilgili açıklama yaptı.



Bakanlık, Alman makamlarının Bedrettin Dalan’ın iade edilmesi için yapılan talebi reddetiğini açıkladı.



Bedrettin Dalan birkaç gün önce özel bir televizyon kanalının yayınına telefonla canlı bağlanmıştı. Hakkında yakalama kararı olmadığını söyleyen Dalan, Almanya'da bulunduğu ifade etmişti.



Bedrettin Dalan, önceki gün de Almanya'da Türklerin yoğun yaşadığı şehirlerden olan Mannheim'da yemek yerken objektiflere yakalanmıştı.



Fotoğrafının çekildiğini fark eden Dalan, muhabire tepki göstermişti. Fotoğraf makinesini almak isteyen Dalan ile gazeteci arasında arbede yaşanmıştı.



Alman polisi olaya müdahale ederken, Dalan olay yerinden uzaklaştırılmıştı.





