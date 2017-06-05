Almanya basını: İncirlik'ten çekilme kaçınılmaz

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in İncirlik krizini görüşmek üzere bugün Ankara’ya yaptığı ziyaret, Alman basınında günün konusu oldu. Gabriel'in, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yaptığı görüşmenin ardından Başbakan Binali Yıldırım'la yapacağı görüşme "program yoğunluğu" nedeniyle iptal edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan randevu vererek ikili ilişkileri görüşmek üzere görüşmeye aldı.

Gabriel’in mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı krizin çözümüne dönük ziyareti “son bir deneme” olarak nitelendiren Alman gazete ve dergiler, “görüşmeden sonuç çıkmadı- Çekilme kaçınılmaz” diye yazdı.





Frankfurter Allgemeine Zietung (FAZ): İncirlik konusundaki son anlaşma girişimi sonuçsuz kaldı.



“Türkiye taviz vermedi. Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Ankara ziyaretinde de İncirlik konusunda ilerleme sağlayamadı. Alman ordusunun çekilmesi kaçınılmaz olacak.”







Zeit Online: Gabriel, askerleri İncirlik’ten çekmek istiyor”

“İncirlik’teki Alman askerlerini ziyaret konusundaki anlaşmazlığın giderilmesi konusundaki son girişim başarısız oldu. Dışileri Bakanı Sigmar Gabriel, Ankara’da mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından, Türkiye’nin Alman parlamenterlerin İncirlik’teki askerleri ziyaretine izin vermediğini açıkladı. Bu durumda Alman ordusunun İncirlik’ten çekilmesi yakın.”







Bild: “Alman askerleri İncirlik’i terk edecek”



“Almanya İncirlik’te konuşlu 260 askerini çekiyor, Tornado keşif uçaklarıyla beraber ekip muhtemelen Ürdün’e kaydırılacak…Bakan belirleyici cümleyi 13:26’da söyledi…’Askerlerimizi başka yere kaydırmak durumundayız’ dedi. Gabriel önümüzdeki günlerde bakanlar kuruluna bilgi verdikten sonra, Federal Parlamento çekilme kararı alacaktır, bu artık tamamen formaliteden ibaret bir durum.”







Welt Online: “İncirlik tartışmasında anlaşma girişimi başarısız oldu”

“Federal Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İncirlik’te konuşlu Alman askerlerinin çekileceğini açıkladı. Türk Dışişleri Bakanı ziyaretin mümkün olamayacağını açıkça belirtti. Gabriel, iç politik sebeplerden ötürü askerlerin çekilmek durumunda olduğunu söyledi.”

Ahmet Yıldırım (DHA)