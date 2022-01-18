Almanya Başbakanı Scholz: Rusya Ukrayna'ya saldırırsa Kuzey Akım 2'yi dondurabiliriz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda bunun Rusya için politik, ekonomik ve mali olarak yüksek bir bedeli olacağını söyledi. Berlin’de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile biraraya geldikten sonra bir açıklama yapan Scholz, Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz akımı için planlanan Kuzey Akım 2 projesine atıfta bulunarak, Rusya’nın olası saldırısı karşılığında boru hattına yönelik yaptırımların da devreye gireceğini söyledi.

Kuzey Akım 2 konusunda, Almanya ve ABD arasında ortak bir tavır olduğunu ve boru hattının hangi koşullar altında işleyebileceğinin bu çerçevede net olarak belirlendiğini söyleyen Scholz, Rusya'nın Ukrayna'nın boru hattı projesinden bağımsız doğalgaz için transit ülke olarak kalma zorunluluğunu bildiğini ve bu kuralın zedelenmesi halinde yaptırımların devreye gireceğini iletti. Scholz, "Ukrayna'ya karşı askeri bir müdahalenin mali bedelinin çok yüksek olacağı bilinmeli" dedi.

Biden ve Merkel anlaşmıştı

Almanya ile ABD arasında uzun yıllar süren Kuzey Akım 2’ye yönelik ihtilafta, geçen yıl ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başbakan Angela Merkel el sıkışmış, anlaşmaya göre Rusya'nın, doğalgazı Ukrayna‘ya karşı "silah" olarak kullanması durumunda, Almanya AB ile birlikte Rusya'ya karşı yaptırımlar devreye koymayı taahhüt etmişti. Basın toplantısında, bir olası Rus istilasının NATO'nun Ukrayna'ya yardımına yol açıp, açmayacağı yönündeki bir soruyu yanıtlayan Almanya Başbakanı, "Böyle bir olayın Moskova'ya ciddi siyasi, ekonomik ve finansal sorunlar çıkaracağını söylemek istiyorum" dedi. Scholz, Almanya’nın Ukrayna’ya doğrudan askeri yardımda bulunmayacağını da tekrarladı ve Moskova’ya krizin çözümünde diplomasi yolunun önünü açması şeklinde bir çağrıda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, iki taraf arasındaki diplomatik diyaloğun devamından yana tavır alarak, Rusya ve NATO’nun 30 üyesini NATO-Rusya Konseyi'nde ortak hareket etmeye çağırdı. NATO’nun konsey masasında somut öneriler sunmaya hazır olduğunu belirten Stoltenberg, "Askeri riskleri azaltıcı anlaşmalar, askeri faaliyetlerde daha fazla şeffaflık ve ortak diyalog kanallarının iyileştirilmesi konularında anlaşabiliriz" şeklinde fikir belirtti.