Almanya Başbakanı Scholz: İhtiyaç nedeniyle Rus enerji sektörü yaptırımların dışında bırakıldı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus enerji sektörünü yaptırımların dışında bıraktığını açıkladı.

Independent Türkçe'nin haberine göre Scholz, alternatif enerji kaynakları bulunana kadar Rusya'dan gelen enerjiye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Scholz, "Alman federal hükümeti, Rus enerjisine alternatifler geliştirmek için aylardır Avrupa Birliği'ndeki ve diğer ortaklarıyla ivedilikle çalışmaktadır. Bu, bir gecede yapılamaz" dedi.

Avrupa'nın Rus petrolü ve gazını ödemek için kullandığı Gazprombank GZPRI.MM geçen hafta Rusya bankalarına yönelik uygulanan SWIFT yasaklarından muaf tutulmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün ABD ve Avrupalı müttefiklerinin Rusya'nın petrol ihracatına yaptırım getirme olasılığını değerlendirdiğini açıkladı. Beyaz Saray ise Kongre'deki komitelerle birlikte muhtemel yaptırımların çerçevesini oluşturmak için çalışma başlattı.