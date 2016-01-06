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Dünya

Almanya Başbakanı Merkel'in ofisinde bomba paniği!

Şüpheli paket yüzünde bir saat boyunca başbakanlık binası giriş ve çıkışa kapatıldı, ancak pakette patlayıcıya rastlanılmadı.

06 Ocak 2016 12:15

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ofisi şüpheli paket nedeniyle kapatıldı; ancak pakette patlayıcıya rastlanılmadı. 

Şüpheli paketin posta yoluyla Başbakanlık Ofisi'ne yollandığı belirtilirken, bomba imha ekipleri ve polislerin paketi inceledikleri belirtildi.

Pakette bomba olabileceği kuşkusuyla sabah saatlerinden bina ve çevresinde önlemler alınmış, Başbakanlık binasının bulunduğu cadde de trafiğe kapatılmıştı.

Pakette patlayıcı çıkmayınca binada normal çalışma düzenine geçildi. Başbakan Angela Merkel başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı planlandığı gibi saat 09.30'da başladı.

Bina çevresindeki güvenlik şeritleri de saat 11.00'den itibaren kaldırıldı.

Merkel’in ofisine 2010 yılında da Yunanistan’dan gönderildiği tespit edilen bir paket bırakılmış, paketin patlayıcı içerdiği tespit edilmişti.

 

© Deutsche Welle Türkçe

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