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Dünya

Almanya Başbakanı Merkel’in maaşına 12 yıl sonra zam

Kabinenin aldığı karara göre, maaşlar 2013 yılının Ağustos ayına kadar 3 aşamada yüzde 5,7 oranında artırılacak

16 Mayıs 2012 18:59

Alman kabinesi bugün yaptığı toplantıda, başbakan ile federal düzeydeki bakanların ve müsteşarların maaşlarının artırılmasına karar verdi. Başbakan Angela Merkel'in maaşı ayda brüt olarak 930 Euro artacak.
 
Kabinenin aldığı karara göre, maaşlar 2013 yılının Ağustos ayına kadar 3 aşamada yüzde 5,7 oranında artırılacak.

Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, karar uyarınca Başbakan Angela Merkel'in maaşı ayda brüt olarak 930 Euro, bakanların da 750 Euro artacak.

Başbakan Merkel, ayda brüt 16.152 Euro maaş ve 1022 Euro görev tazminatı alıyor.

İlk maaş artışının 1 Mart 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,3 oranında yapılacağı, daha sonra da 1 Ocak 2013 ve 1 Ağustos 2013 tarihlerinde 2 kez yüzde 1,2 oranında artış yapılacağı bildirildi.


12 yıldır maaş artışı olmadı


Alman hükümet temsilcileri, yoğun eleştiriler nedeniyle 2000 yılından beri diğer memurların maaş düzenlemelerine göre artış almıyordu. Bu kararla 12 yıldan sonra ilk kez kabine üyeleri yeniden bu uygulamadan faydalanmış oldu.

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