-ALMANYA BAŞBAKANI MERKEL'E 2010 AVRUPA ÖDÜLÜ VERİLDİ BERLİN (A.A) - 13.01.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel'e, Avrupa'nın entegrasyonu için özel bir çaba harcadığı gerekçesi ile Coudenhove Kalergi Vakfı'nın 2010 Avrupa Ödülü verildi. Viyana merkezli vakfın ödülü, Merkel'e Berlin'deki başbakanlıkta düzenlenen bir tören ile verildi. Merkel, burada yaptığı konuşmada, ödülün kendisini Avrupa'nın entegrasyonunun derinleştirilmesi konusunda motive edeceğini belirterek, ortak para birimi avronun güçlü tutulmasının da AB'nin dünyadaki rekabet yeteneği açısından önemli olduğuna dikkati çekti. Avrupa'nın entegrasyonu için yoğun çaba harcayan kişilere 2 yılda bir verilen ödülü, daha önce 1990 yılında eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl da almıştı. Ödül adını, Avrupa'da 1922 yılında Avusturyalı diplomat, felsefeci ve yayıncı Richard Coudenhove-Kalergi'den alıyor. Coudenhove Kalergi Vakfı 1978 yılında kuruldu.