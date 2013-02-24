T24 LogoT24 Logo
Gündem

Almanya Başbakanı Merkel'den patriot ziyareti

Başbakan Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Almanya Başbakanı Merkel, Gazi Kışlası'nda patriot hava savunma sisteminde görevli Alman askerlerini ziyaret etti

24 Şubat 2013 21:35

Angela Merkel, patriot hava savunma sisteminde görevli, Alman askeri birliğini ziyaret etti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kahramanmaraş'taki patriot hava savunma sisteminde görevli Alman askeri birliğini ziyaret etti.

Başbakan Merkel, patriot hava savunma sisteminin bulunduğu Gazi Kışlası'nda, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz tarafından karşılandı.

 

Alman asker soru sordu

 

Merkel ile Yılmaz, daha sonra patriot sisteminin yer aldığı alana geçti. Patriot Sistemleri Alman Harekat Birliği Komutanı Marcus Ellermann'dan bilgi alan Merkel, patriot rampasını inceledi, Alman askerlere çeşitli sorular yöneltti.

Angela Merkel daha sonra Alman askeri birliğini ziyaret etti.

Alman askerleri selamlayan Merkel, patriot hava savunma sistemiyle ilgili brifing aldı.

 

ETİKETLER

almanya başbakanıangela merkelziyaret

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24