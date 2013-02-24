Almanya Başbakanı Merkel'den patriot ziyareti

Angela Merkel, patriot hava savunma sisteminde görevli, Alman askeri birliğini ziyaret etti
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kahramanmaraş'taki patriot hava savunma sisteminde görevli Alman askeri birliğini ziyaret etti.
Başbakan Merkel, patriot hava savunma sisteminin bulunduğu Gazi Kışlası'nda, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz tarafından karşılandı.
Alman asker soru sordu
Merkel ile Yılmaz, daha sonra patriot sisteminin yer aldığı alana geçti. Patriot Sistemleri Alman Harekat Birliği Komutanı Marcus Ellermann'dan bilgi alan Merkel, patriot rampasını inceledi, Alman askerlere çeşitli sorular yöneltti.
Angela Merkel daha sonra Alman askeri birliğini ziyaret etti.
Alman askerleri selamlayan Merkel, patriot hava savunma sistemiyle ilgili brifing aldı.