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Almanya Başbakanı Merkel'den Davutoğlu'na tebrik telefonu

Konuşmada, IŞİD'le mücadele ve mülteci krizi konularında da görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi

02 Kasım 2015 22:40

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu arayarak 1 Kasım Genel Seçimleri'ndeki başarısından dolayı tebrik etti.

Başbakanlık Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Angela Merkel'in Başbakan Davutoğlu'nu seçimdeki başarısından dolayı tebrik ettiği belirtilerek, konuşmanın içeriğine dair şu bilgiler verildi:

"Sayın Başbakanımız, tebriki için Şansölye Merkel'e teşekkür etmiş, seçimlerin barışçıl bir ortamda, yüzde 85'in üzerinde bir katılım oranıyla gerçekleştiğini, bu durumun Türk demokrasisinin olgunluğunu gösterdiğini, Türk halkının siyasi, demokratik ve ekonomik istikrardan yana tercihte bulunduğunu ifade etmiştir."

 

IŞİD'le mücadele ve mülteci krizi konularında da görüş alışverişinde bulunuldu

 

Görüşmede ayrıca, Suriye'deki gelişmeler, IŞİD'le mücadele ve mülteci krizi konularında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edilen açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Bu konularda, ikili düzeyde ve AB dahil çok taraflı platformlarda işbirliğinin yoğunlaştırılması konusunda kararlı olunduğu teyit edilmiştir. Şansölye Merkel içinde bulunduğumuz kasım ayında Antalya'da düzenlenecek G20 Zirvesi vesilesiyle ülkemizi ziyaret edecek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir."

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