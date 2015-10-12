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Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'ye geliyor

Merkel pazar günü Türkiye'de olacak

12 Ekim 2015 16:20

Almanya Başbakanı Angela Merkel, pazar günü Türkiye'ye geliyor.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşecek olan Angela Merkel'in gündeminde; "teröre karşı ortak mücadele, Suriye'deki durum ve mülteci krizinin yönetimi" olacağını söyledi.

 

Saldırıyı kınamıştı

 

Merkel, Ankara'daki kanlı saldırının ardından, söz konusu terör eylemini kınayarak, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na taziyelerini bildirmişti.

Saldırıyı “demokrasi ve barışa yapılmış korkakça bir eylem” olarak niteleyen Merkel; "Korku ve gözdağı vermeyi amaçlıyorlar” ifadesini kullanmıştı.

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