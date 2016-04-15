Almanya Başbakanı Merkel Türkiye yolcusu



Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 23 Nisan'da yapacağı Türkiye ziyareti, önce AB çevrelerinden duyuruldu. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert de ziyareti doğruladı.

Merkel'e Türkiye ziyaretinde AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans eşlik edecek.

Kilis'te incelemelerde bulunacak

Merkel ve AB yetkilileri doğrudan Gaziantep'e uçacak. Kilis'te mülteci kampı, hastane ve okullarında incelemelerde bulunacak. Merkel'in hangi Türk yetkili tarafından karşılanacağı ise belirsizliğini koruyor.

108 bin nüfuslu Kilis'te on binlerce Suriyeli ve Iraklı mülteci yaşıyor.

AB-Türkiye anlaşmasına göre AB'nin Ankara'ya mültecilerin giderlerine katkıda bulunmak üzere 2018 yılına kadar toplam 6 milyar Euro ödemesi gerekiyor.