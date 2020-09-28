Almanya Başbakanı Merkel, Noviçok'la zehirlendiği tespit edilen Rus muhalif lider Navalni'yi hastanede ziyaret etmiş

Kısa süre önce Almanya'da Noviçok zehirlenmesi için tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kendisini hastanede ziyaret ettiğini söyledi.

Almanya basını, Almanya Başbakanı Merkel'in üç laboratuvar tarafından Noviçok'la zehirlendiği tespit edilen Rus muhalif Navalni'ye hastanede yattığı süre içinde 'gizli bir ziyarette' bulunduğunu yazdı.

Hastaneden taburcu olan Navalni, Merkel'in kendisini ziyaret ettiğini doğruladı. Navalni, özel bir görüşme olduğunu ve görüşmede ailesinin de olduğunu söyledi. Navalni, Merkel'in ziyaretinden mutlu olduğunu yazdı.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalni, uçuş esnasında fenalaştığı için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalni’nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalni, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti. Navalni, Noviçok'la zehirlendikten 32 gün sonra çarşamba günü Berlin'deki Charite Hastanesi'nden taburcu edildi.