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Dünya

Almanya Başbakanı Merkel, Mursi'nin serbest bırakılmasını istedi

Almanya'nın ARD televizyonunda konuşan Başbakan Angela Merkel: Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle'nin yaptığı, Muhammed Mursi'nin serbest bırakılması açıklamasını paylaşıyorum

14 Temmuz 2013 23:58

Almanya Başbakanı Angela Merkel, askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin serbest bırakılmasını istedi.

Merkel, Alman televizyon kanalı ARD'nin bir programında yaptığı açıklamada, ''Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle'nin (Mursi'nin) serbest bırakılması açıklamasını paylaşıyorum'' dedi. Alman Başbakan, Mısır'ın gelişebilmesi için tüm grupların bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti.

Angela Merkel, Müslüman Kardeşler'in iktidarda olduğu dönemde diğer grupları dışladığını da savunarak, ''Şimdi bunun tersi de olmamalı. Bazıları Müslüman Kardeşler'i sınırlayabileceklerine inanabilir. Ortak bir yol bulabilmek için her şey ortaya konulmalı'' dedi.

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