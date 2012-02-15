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Dünya

Almanya Başbakanı Merkel İtalya Başbakanı ile görüşecek

Görüşmede, Yunanistan'daki krizin yanı sıra yeni İtalyan hükümetinin tasarruf ve reform çabalarının da gündeme gelmesi bekleniyor.

15 Şubat 2012 18:44

BERLİN (A.A) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cuma günü Roma'da İtalya Başbakanı Mario Monti ile görüşecek.
     Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Merkel-Monti görüşmesinde ikili ve ekonomik ilişkilerle, Avrupa'yı ilgilendiren ve uluslararası konuların ele alınacağını belirtti.
     Merkel'in, Monti ile daha önce Berlin'de yaptığı yoğun görüşmeleri Roma'da sürdürme imkanı bulacağı için memnuniyet duyduğunu ifade eden Seibert, Merkel'in daha sonra İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano'nun daveti üzerine bir çalışma yemeğine de katılacağını kaydetti.
     Merkel-Monti görüşmesinden sonra ortak basın toplantısı düzenlenecek.
     Görüşmede, Yunanistan'daki krizin yanı sıra yeni İtalyan hükümetinin tasarruf ve reform çabalarının da gündeme gelmesi bekleniyor.

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